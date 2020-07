Milan: per Romagnoli stagione finita, nulla di grave per Conti (Di mercoledì 22 luglio 2020) Per il finale di stagione, il Milan perde Alessio Romagnoli, infortunatosi contro il Sassuolo. nulla di grave per Conti, che salterà al massimo una partita Brutte notizie per il Milan, che perde Alessio Romagnoli per il finale di stagione. Contro il Sassuolo, i rossoneri hanno ottenuto un’importante vittoria, che ha consentito a Pioli di guadagnarsi la panchina anche per la prossima stagione. Per la prossima gara contro l’Atalanta, il tecnico dovrà fare i Conti con tante assenze. Per il capitano rossoneri la stagione si è conclusa con tre giornate di anticipo. Uscito nella ripresa contro il Sassuolo, il ... Leggi su zon

