Lele Mora risveglio in infermeria ha tentato il suicidio, “ora ne posso parlare” (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ un racconto di sofferenza quello di Lele Mora, l’ex agente dei vip confessa quando tentò il suicidio, un momento terribile I ricordi attanagliano la mente e il cuore di Lele Mora, ma anche se sono dolorosi, oggi può parlarne. Per diverso tempo non ha potuto farlo, perché non ne ha avuto il coraggio. Invece, ospite a ‘L’Arena’, trasmissione condotta da Massimo Giletti, l’ex agente dei vip ha rivelato i dettagli del suo tentato suicidio. Mora ha parlato raccontando i particolari di quei momenti, lasciando intendere quanto abbia sofferto. Stare in carcere lo ha portato a vedere il mondo nella sua più feroce cattiveria e non vedeva alcuna via d’uscita. Il suicidio era ... Leggi su kontrokultura

