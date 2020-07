La Roma affonda la Spal con sei reti. E Zaniolo ci mette la firma con un gran gol (Di giovedì 23 luglio 2020) Controsorpasso al Milan nella corsa al quinto posto che vale l'accesso in Europa League. La Roma supera la retrocessa Spal per 6-1 con una rete di Zaniolo e si prende tre punti pesanti che servono che mettersi alle Spalle il Diavolo in attesa delle ultime tre giornate di campionato. Lo stop del Napoli a Parma aumenta il peso del successo dei giallorossi ora a 61 punti a due lunghezze dai rossoneri e cinque dai partenopei. Match a senso unico come era ipotizzabile dato che la Spal non aveva più nulla da gettare in campo se non l'orgoglio e dopo 10' minuti la Roma ha subito messo la freccia con una rete di Kalinic. Le solite amnesie difensive della squadra di Fonseca, proprio nel momento di massimo pressing dei giallorossi, hanno permesso alla ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Roma affonda La Roma affonda la Spal con sei reti. E Zaniolo ci mette la firma Tuttosport L'Inter fermata dalla Fiorentina scivola terza. La Roma difende il quinto posto

Il palo ferma due volte Lukaku, i nerazzurri sono a -7 dalla Juve e dietro l'Atalanta. I giallorossi dilagano a Ferrara e respingono l'assalto del Milan al quinto posto. Derby della Lanterna al Genoa.

Spal-Roma 1-6: i giallorossi restano quinti, e Zaniolo segna un gol da fuoriclasse

Cerri risponde a Kalinic Al primo affondo, subito dopo che la Spal aveva perso per infortunio Sala (sospetto problema al tendine d'Achille), la Roma è passata: c'è voluto, però, il Var per convalidare ...

