Inter, Marotta esce allo scoperto: “vogliamo legarci a lungo a Lautaro, lui è contento di rimanere qui” (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Inter vuole trattenere Lautaro Martinez, sulle cui tracce si è messo ormai da tempo il Barcellona. Emilio Andreoli/Getty ImagesBeppe Marotta ha parlato del futuro dell’argentino ai microfoni di Sky Sport prima del match con la Fiorentina, soffermandosi anche su Alexis Sanchez: “il futuro è proseguire su questa strada, abbiamo la certezza di partecipare alla Champions League, vuol dire che abbiamo centrato un obiettivo, almeno virtualmente perché c’è lo scenario in cui Roma e Napoli vincano le rispettive coppe. L’anno prossimo alzeremo ulteriormente l’asticella, vogliamo ridurre il gap che ancora abbiamo. Mercato? Abbiamo avuto dei contatti con il Manchester United per capire se possiamo allungare la sua permanenza anche dopo ... Leggi su sportfair

