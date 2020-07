Il torneo di Todi diventa un ATP Challenger 90, Marchesini: “Sarà il primo evento del circuito mondiale” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo i Campionati Italiani Assoluti, anche il circuito internazionale maschile ripartirà dal Tennis Club Todi 1971. Cancellato ufficialmente l’ATP 500 di Washington, il primo torneo del nuovo calendario post lockdown saranno gli Internazionali di Tennis Città di Todi, ATP Challenger 90 organizzato da MEF Tennis Events. Al via le qualificazioni sabato 15 agosto, con la finale in programma domenica 23. Attesa una parata di stelle tra giovani talenti e protagonisti di vertice del circuito, accomunati dalla fortissima voglia di ricominciare a fare il proprio mestiere al di là dei confini del rispettivo Paese. Marchesini: “torneo di livello altissimo” – Un altro successo annunciato per MEF ... Leggi su sportface

Si è conclusa la conferenza stampa di presentazione degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il torneo ATP Challenger 125 di Parma in programma da sabato 5 a domenica 13 settembre 2020. Il Tenni ...

dal 17 agosto si giocherà a Todi, sui campi dove Sonego ha vinto gli Assoluti, dal 24 agosto a Trieste, dal 31 agosto (prima settimana US Open) a Cordenons e la settimana successiva a Parma, torneo ...

