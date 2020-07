Il desiderio di essere accettati e la volontà di un cambiamento (Di mercoledì 22 luglio 2020) È un’estate torrida e a Camporotondo, paesino del profondo sud, ci si annoia facilmente. Attorno alle palazzine fatiscenti, la gente subisce passivamente una routine caratterizzata da gesti soliti e chi cerca un riscatto, tenta di fuggire via per non sentire più il peso opprimente di troppe mancanze.Antonio e Paolo, due fratelli di diciannove e ventidue anni, vivono lì da sempre, accontentandosi del poco che hanno. L’uno è in cerca di un lavoro, l’altro trascorre le giornate in cantiere. Entrambi sono soli e disperati. La madre se n’è andata tempo fa, abbandonandoli, perché stanca di essere picchiata e il padre, alcolizzato, muore poco dopo in maniera tragica.Questi personaggi popolano il romanzo d’esordio di Mattia Insolia “Gli affamati” pubblicato da Ponte alle Grazie.È un ... Leggi su huffingtonpost

Il desiderio di essere accettati e la volontà di un cambiamento

Il desiderio di essere accettati, il bisogno di normalità, la volontà di un cambiamento accomuna tutti noi e il romanzo non è altro che lo specchio in cui si riflette la realtà che ci circonda. Mattia ...

