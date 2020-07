Guida al Recovery Fund (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel lungo documento vergato dal Consiglio Europeo al termine della riunione straordinaria di quattro giorni conclusa il 21 luglio scorso è sintetizzato il complesso compromesso raggiunto dai partner comunitari sul fondo Next Generation Eu, colloquialmente definito Recovery Fund. In attesa che le linee Guida siano tradotte in atti normativi dal lungo documento si può comprendere l’ampio compromesso che sottende l’accordo … Guida al Recovery Fund InsideOver. Leggi su it.insideover

Ecco una guida per capire cosa è accaduto a Bruxelles e, sopratutto, quello che dovrà accadere nei prossimi mesi per utilizzare i maxi fondi a disposizione. La svolta è nel meccanismo che sta alla ...

50 parlamentari M5s pronti a dire no al Mes. Il premier soppesa il blitz ma il successo sul Recovery lo allontana

Sono almeno 50, tra Camera e Senato, i parlamentari del Movimento 5 stelle che voterebbero no all’utilizzo del Mes. I toni sono variopinti, tra chi minaccia di andarsene sbattendo la porta e chi pacat ...

