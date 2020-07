Ferruccio Amendola, la grande voce del cinema (Di mercoledì 22 luglio 2020) Era nato a Torino il 22 luglio 1930. Ferruccio Amendola ha “dato” la voce ai grandi di Hollywood: da Stallone a De Niro, da Hoffman a Al Pacino. Ferruccio Amendola nasceva il 22 luglio 1930 a Torino. Nipote del commediografo e sceneggiatore Mario, si trasferisce con la famiglia a Roma, dove esordisce nel mondo cinematografico come attore nel film Gian Burrasca di Sergio Tofano (1943), appena tredicenne. Passione doppiatore Scopre subito di essere portato per il doppiaggio. In Roma città aperta (1945) realizza il suo primo doppiaggio, quello del piccolo Vito Annicchiarico. https://www.youtube.com/watch?v=WSaSiX cuqYFerruccio Amendola, la voce dei grandi… Si afferma a livello nazionale e ... Leggi su newsmondo

Era nato a Torino il 22 luglio 1930. Ferruccio Amendola ha “dato” la voce ai grandi di Hollywood: da Stallone a De Niro, da Hoffman a Al Pacino. Ferruccio Amendola nasceva il 22 luglio 1930 a Torino.

Il protagonista Guerrieri è molto vicino ad Amendola: gli sceneggiatori hanno subito pensato al figlio di Ferruccio quando hanno creato questa entusiasmante fiction. “L’hanno ideato pensando a me e io ...

