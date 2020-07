E’ stata Belen a scatenare il gossip su Stefano e Alessia Marcuzzi? (Foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) E’ la rivista Nuovo ad accendere ancora di più il gossip dell’estate su Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi (Foto). La storia è sempre la stessa: c’è qualcuno molto vicino ai protagonisti che avrebbe riferito qualcosa al settimanale. In questo caso il colpevole sarebbe un amico di Stefano De Martino. Avrebbe rivelato che il ballerino e conduttore continua a chiedersi chi possa avere tirato fuori il pettegolezzo sulla presunta relazione tra lui e la Marcuzzi. Che sia stata proprio Belen o qualcuno del suo entourage a mettere in giro questa voce, a parlare di una scappatella tra Stefano e Alessia? Sembra che il bene informato abbia anche confidato che ... Leggi su ultimenotizieflash

Che sia stata proprio Belen o qualcuno del suo entourage a mettere in giro questa voce, a parlare di una scappatella tra Stefano e Alessia? Sembra che il bene informato abbia anche confidato che ...A veder diminuire i propri guadagni, anche Belen Rodriguez. “La firma di Belen Rodriguez per Tu Si Que Vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche” scrive Giuseppe Candela su ...