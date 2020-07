Coronavirus, tornano a salire i contagi in Campania: oggi 19 positivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sale vertiginosamente il numero dei contagi in Campania. L’Unità di Crisi della regione ha diffuso, come di consueto, il bollettino sulla diffusione del virus. oggi si registrano ben 19 casi, tutti riconducibili ai nuovi positivi riscontrati a Salerno e nel Casertano. Per quanto riguarda i guariti e i decessi, nelle ultime 24 ore le Asl … L'articolo Coronavirus, tornano a salire i contagi in Campania: oggi 19 positivi Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

