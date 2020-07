Coronavirus, a Nettuno un’app per segnalare gli assembramenti. Ed è polemica (Di mercoledì 22 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (22 luglio)Una applicazione per segnalare gli assembramenti e le violazioni delle regole per combattere i contagi da Covid-19. Accade a Nettuno, in provincia di Roma, ed è una idea dell’amministrazione: un’app – si chiama Appscolta, già disponibile sugli store – che serva a segnalare eventuali buche e dissesti stradali, barriere architettoniche, ma anche aree verdi abbandonate o illuminazione mancante e danni all’arredo urbano, insieme a eventuali assembramento. Basta aver attivato la geolocalizzazione attiva e scattare le foto del caso. I cittadini e le cittadine sono stati quindi esortati a scaricare l’app sui loro cellulari, e a inviare segnalazioni anche su eventuali comportamenti scorretti. Segnalazioni che verranno ... Leggi su open.online

ilClandestinoTW : Spiragli di Luce, il coronavirus non ferma la solidarietà a Nettuno - CorriereCitta : Coronavirus Nettuno, al via il servizio di supporto sanitario per le spiagge libere. Controlli anche sul litorale d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nettuno Un nuovo caso di Coronavirus ad Anzio, i contagiati salgono a otto Il Clandestino Giornale Roberto e Giuliana, bloccati dal Covid puntano sulla creatività: "Restiamo in Sicilia"

Coronavirus Campania, 5 casi a Castel Volturno: allarme focolaio Cinque casi di coronavirus a Castel Volturno: lo ha comunicato lo stesso comune casertano. Si teme un nuovo focolaio dopo quello della ...

Al mare al tempo del Covid19, in Sicilia orientale una App per sapere se le spiagge sono affollate

Il servizio è attivo ad Avola, nel Siracusano, ed a Vittoria, nel Ragusano: una App per verificare se le spiagge sono affollate. Un sistema escogitato per scongiurare i pericoli di assembramenti, che, ...

Coronavirus Campania, 5 casi a Castel Volturno: allarme focolaio Cinque casi di coronavirus a Castel Volturno: lo ha comunicato lo stesso comune casertano. Si teme un nuovo focolaio dopo quello della ...Il servizio è attivo ad Avola, nel Siracusano, ed a Vittoria, nel Ragusano: una App per verificare se le spiagge sono affollate. Un sistema escogitato per scongiurare i pericoli di assembramenti, che, ...