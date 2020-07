Ceccardi e Meloni contro "Imagine" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il capolavoro di John Lennon è stato definito «canzone marxista» e «inno dell'omologazione mondialista» Leggi su media.tio.ch

siwel44it : RT @anamoRacsecnarF: #Meloni “imagine di Lennon è un inno della omologazione mondialista” #Ceccardi “imagine è un inno comunista” Vi do un… - Rom_Lisa : RT @PoliticaPerJedi: Peccato che John Lennon non immaginasse un paradiso, altrimenti sai le risate a sentire la Meloni e la Ceccardi da las… - dvcaradonna : #Ceccardi e #Meloni sciacquatevi le orecchie e poi tornate pure a canticchiare faccetta nera Imagine (UNICEF: World… - joe_tarallo : Nel 2020 la Meloni e la Ceccardi 'scoprono' che il testo di Imagine (1971) non gli garba. Problemone...… - dilandog54 : Capisce solo faccetta nera????Meloni: “Imagine di John Lennon è un inno all’omologazione: canzone contro la religione… -