Bimbo morto nel pozzo, parla sindaco: sono distrutto dal dolore. Il sindaco racconta che nel pozzo si erano fatte recenti verifiche su copertura Dopo la morte del bambino di 12 anni caduto in un pozzo a Gorizia, il sindaco della città, Rodolfo Ziberna, racconta che il suddetto pozzo era stato interessato recentemente da controlli su

Dopo la morte del bambino di 12 anni caduto in un pozzo

Bambino cade in un pozzo e muore: choc a Gorizia, era in gita con il campo estivo

Tragedia al parco Coronini Cromberg di Gorizia, dove un bambino di 12 anni, mentre giocava con gli amichetti del centro estivo a cui partecipava, è caduto in un pozzo artificiale nei pressi di un ...

Tragedia al parco Coronini Cromberg di Gorizia, dove un bambino di 12 anni, mentre giocava con gli amichetti del centro estivo a cui partecipava, è caduto in un pozzo artificiale nei pressi di un