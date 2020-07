15 miliardi di email e password rubate. Ecco come proteggersi (Di mercoledì 22 luglio 2020) La coppia email e password è di fatto l'equivalente della famosa formula magica "Apriti Sesamo" che veniva usata nella fiaba di Alì Babà e i quaranta ladroni Non ci sono dubbi che l'era moderna è sicuramente meno magica ma molto più digitalizzata.Se la formula magica apriva la caverna con dentro i tesori, oggi, la coppia email e password ha lo stesso scopo: permette di accedere al tesoro dei nostri dati e informazioni.email e password sono l'equivalente del XXI secolo del chiavistello alla porta; le usiamo per salvaguardare i nostri dati sensibili come i nostri documenti finanziari e le informazioni personali come cartelle mediche, ma anche per accedere a servizi d'intrattenimento di tutti i giorni ... Leggi su panorama

Un’indagine recente ha pubblicato I risultati su come attori malevoli sfruttino i noti servizi cloud per effettuare attacchi di phishingi Recentemente, abbiamo pubblicato la nostra ricerca su come gli ...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Dopo l’intesa raggiunta nel Consiglio europeo per l’Italia ci sono gli esami, nel senso che tocca a noi. L’Italia ha un’occasione storica per fare investimenti capaci di m ...

