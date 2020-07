Zampa: “Riapertura stadi da settembre, ma con protocolli precisi” (Di martedì 21 luglio 2020) “Riaprire gli stadi ai tifosi? C’è un’intesa a livello internazionale per riaprire gli impianti all’inizio del prossimo campionato per rimetterci tutti in linea. Si riaprirà a settembre ma con protocolli precisi. Si eviteranno assembramenti e ci sarà obbligo di mascherina. Per il prossimo campionato credo che la capienza di uno stadio sarà di più del 10% con procedure molto precise, cordoni, distanziamento e misurazione della temperatura. Aspettiamo settembre, sarebbe stato bello aprire prima, ma credo che resterà solo un desiderio“. Questo è l’importante annuncio di Sandra Zampa, esternato in una recente intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il Sottosegretario al Minisero della ... Leggi su sportface

