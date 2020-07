Viabilità Roma Regione Lazio del 21-07-2020 ore 12:30 (Di martedì 21 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 21 LUGLIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E TUSCOLANA, MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA SALARIA E CASSIA BIS; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONI; CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA SAN CESAREO E VIA GALLICANO E, AVANTI, TRA VIA DELL’ACQUA FELICE E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, SI STA IN CODA SULLA VIA ... Leggi su romadailynews

