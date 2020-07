Ucraina, uomo armato prende in ostaggio 20 persone su un bus: “Ha con sé esplosivi” (Di martedì 21 luglio 2020) Ha preso in ostaggio “circa 20” persone su un autobus a Lutsk, città a 400 chilometri a ovest di Kiev e ha con sé “armi ed esplosivi”. La polizia regionale sta trattando con l’uomo e su Facebook ha riferito di aver isolato la città per avviare l’operazione di liberazione. Il ministero degli Interni di Kiev spiega che è stato l’uomo armato a mettersi in contatto telefonico con gli agenti, presentandosi come Maksim Plokhim. Secondo un agente sono stati sparati colpi di arma da fuoco, ma per ora non si segnalano feriti o vittime. Sul caso è intervenuto sui social anche il presidente Volodymyr Zelensky: “Notizie allarmanti da Lutsk. Al mattino, alle 9:25, un cittadino ha preso il controllo di un autobus con ostaggi. Sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

