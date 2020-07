Serie A, sarà Giacomelli l’arbitro di Inter-Fiorentina (Di martedì 21 luglio 2020) Designato l’arbitro di Inter-Fiorentina In vista della sedicesima giornata del girone di ritorno della Serie A in programma per domani, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Fiorentina, in programma per mercoledì 22 luglio con calcio d’inizio alle ore 21:45, sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli, 42enne di Trieste. Il fischietto friulano sarà assistito da Fiorito e Villa. Il quarto uomo sarà Doveri. Al VAR ci sarà Banti e all’AVAR Schenone. L'articolo Serie A, sarà Giacomelli l’arbitro di Inter-Fiorentina proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

