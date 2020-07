Serie A, 35 ª giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 22 luglio, Inter-Fiorentina… (Di martedì 21 luglio 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le sei gare valide per la 16ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma mercoledì 22 luglio.PARMA – NAPOLI Mercoledì 22/07 h. 19.30GIUACOLAROSSI – AFFATATOIV: MARINELLIVAR: MASSAAVAR: PASSERIInter – FIORENTINA Mercoledì 22/07 h. 21.45GIACOMELLIFIORITO – VILLAIV: DOVERIVAR: BANTIAVAR: SCHENONELECCE – BRESCIA Mercoledì 22/07 h. 21.45MARESCALIBERTI – ROCCAIV: PRONTERAVAR: MARIANIAVAR: GIALLATINISAMPDORIA – GENOA Mercoledì 22/07 h. 21.45GUIDAMELI – RANGHETTIIV: DI BELLOVAR: MAZZOLENIAVAR: PAGANESSISPAL - ROMA Mercoledì 22/07 h. 21.45MANGANIELLOTEGONI – SANTOROIV: VOLPIVAR: ... Leggi su mediagol

