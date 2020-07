Roma, Fonseca: 'Under k.o., ho convocato Zaniolo ' (Di martedì 21 luglio 2020) 'Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte ... Leggi su gazzetta

SkySport : ULTIM'ORA ROMA ? Zaniolo non convocato da Fonseca per la sfida contro la Spal - OfficialASRoma : 'I ragazzi stanno bene e adesso abbiamo un match difficile, nel quale servirà lo stesso atteggiamento visto contro… - MarioGiunta : Roma, Fonseca dopo colloquio e test fisico ha deciso di convocare comunque Zaniolo! ???? @SkySport #SkyFantaShow - SmorfiaDigitale : Roma, Fonseca: Non ho problemi con Zaniolo'. Ci ripensa, e lo convoca - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Roma, caso #Zaniolo: ancora fuori. #Fonseca: 'Infortunato' -