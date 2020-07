Recovery Fund, Conte la spunta sui ‘frugali’: forse il tempo del vantaggio personale è finito (Di martedì 21 luglio 2020) Fin dai suoi albori l’economia-Mondo capitalistica – che nel XVII secolo aveva il proprio centro in Amsterdam – si è connotata per una serie ininterrotta di crimini ammantati da politiche commerciali. Dal massacro nel 1621 delle popolazioni di Banda, nelle isole Molucche, per imporre il monopolio nella produzione/distribuzione delle spezie, fino all’apoteosi della spregiudicatezza avida con cui contrabbandieri olandesi rifornivano di armi i portoghesi, a danno dei propri stessi compatrioti; i quali, anche a causa di tali forniture belliche, vennero scacciati nel 1654 da Recife, ultimo baluardo delle Province Unite contro la riconquista del Brasile da parte delle armate di Lisbona. Una “disinvoltura” affaristica che, in una lettera al cardinale Mazzarino, fece scrivere all’ambasciatore francese La Thuillerie parole di sdegnata condanna: ... Leggi su ilfattoquotidiano

