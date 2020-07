Recovery Fund, a Salvini l’accordo non va bene: “Fregatura grossa come casa. Bruxelles presta soldi ma vuole patrimoniale e ritorno a Fornero” (Di martedì 21 luglio 2020) L’accordo raggiunto nella notte a Bruxelles sul Recovery Fund? Secondo Matteo Salvini è “una fregatura grossa come una casa in fondo al tunnel”. Così il leader della Lega in conferenza stampa a Montecitorio. “soldi – dice – che arriveranno se va bene tra un anno e solo e soltanto se l’Italia farà le riforme nel campo della giustizia, della sanità, delle pensioni, del lavoro e dell’istruzione richieste dall’Europa. Tradotto ti presto dei soldi se ritorni alla Legge Fornero e se mi metti una patrimoniale sulla casa e sui risparmi”. Poi Salvini sorvola sul diverso giudizio espresso da ... Leggi su ilfattoquotidiano

