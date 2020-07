Puzio si pente e ricostruisce tre omicidi: raffica di arresti (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDa killer a boss e poi pentito. A maggio la clamorosa decisione di Michele Puzio di passare dalla parte dello Stato e questa mattina carabinieri del Ros di Napoli, del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere chiesta dalla Dda di Napoli sulla scorta delle sue accuse per esponenti del potente clan Moccia di Afragola (Napoli). Una prima ordinanza costituisce lo sviluppo di quella eseguita nel settembre dello scorso anno nei confronti di Michele Puzio, il boss pentito, per l’omicidio di Immacolata Capone avvenuto a Sant’Antimo il 17 marzo 2004. La vittima, all’epoca, svolgeva l’attività di imprenditrice nel campo del movimento terra nei comuni di Casoria ed Afragola. ... Leggi su anteprima24

