PS5 a rischio scorte insufficienti? Sony venderà solo una console per cliente (Di martedì 21 luglio 2020) solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato di un report che indicava una decisa accelerazione nella produzione di PS5 per far fronte a una domanda ritenuta molto più importante di quanto inizialmente previsto. Un boost nella produzione che punta alle 10 milioni di unità ma che, sempre secondo quel report, potrebbe non bastare a scongiurare completamente il rischio scorte esaurite.Proprio per questo motivo sembrerebbe che Sony stia correndo al riparo ponendo quanto meno un limite agli acquisti iniziali della console. Una mossa molto basilare e sicuramente comprensibile: limitare gli acquisti a una PS5 per cliente. L'indicazione è stata scovata da un giocatore che ha analizzato il codice del sito PlayStation e ha scovato proprio delle frasi legate a questa scelta ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PS5 con scorte limitate in vista del lancio? #Sony potrebbe correre ai ripari -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 rischio PS5 a rischio scorte insufficienti? Sony venderà solo una console per cliente Eurogamer.it PS5 vs Xbox Series X: la console war è inutile e dannosa, tuona Phil Spencer

Nella medesima intervista al Washington Post dove Phil Spencer ha discusso di giochi nextgen e prezzo, il capo della divisione Xbox di Microsoft ha criticato il concetto della console war ed esortato ...

PS5, Sony aumenta la produzione in vista dell'uscita, portandola a quasi il doppio di console

Secondo quanto riportato da Bloomberg e Nikkei, sembra che Sony abbia intenzione di aumentare sensibilmente la produzione di PS5 in vista della prossima uscita. PS5 entra nel vivo della produzione e S ...

Nella medesima intervista al Washington Post dove Phil Spencer ha discusso di giochi nextgen e prezzo, il capo della divisione Xbox di Microsoft ha criticato il concetto della console war ed esortato ...Secondo quanto riportato da Bloomberg e Nikkei, sembra che Sony abbia intenzione di aumentare sensibilmente la produzione di PS5 in vista della prossima uscita. PS5 entra nel vivo della produzione e S ...