Perde controllo dell’auto e il guard rail la trapassa: morta 25enne (Di martedì 21 luglio 2020) Nella notte a Carmignano, in provincia di Padova, si è consumata la tragedia ai danni di una ragazza di 25 anni, morta a causa di un incidente stradale. La ragazza avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e colpendo il guard rail, che l’ha trapassata. E’ quanto avvenuto a Carmignano, in provincia di Padova: … L'articolo Perde controllo dell’auto e il guard rail la trapassa: morta 25enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LucianaCiolfi : RT @sonoclaudio: #Google perde il controllo sul dominio - sonoclaudio : #Google perde il controllo sul dominio - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: 'Quasi tutti sono abituati a esercitare controllo sui propri impulsi. Ma quando lo si deve fare per ore, con la stessa… - lanavediteseoed : 'Quasi tutti sono abituati a esercitare controllo sui propri impulsi. Ma quando lo si deve fare per ore, con la ste… - corriereveneto : #padova Perde il controllo dell’auto a due chilometri da casa: morta studentessa 25enne -

Ultime Notizie dalla rete : Perde controllo

Fanpage.it

L’auto, una Ford grigia, viaggiava da Principina verso la strada del Pollino ed era vicino all’incrocio con quest’ultima quando la donna, residente a Grosseto, ha perso il controllo del mezzo.La scorsa domenica, in una intervista a "Fox News Sunday", il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla domanda se stesse ipotizzando che non potrebbe non accettare il risultato delle prossime ...