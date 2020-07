Packaging sempre più eco-friendly per Winni’s: nascono i nuovi ecoformati in plastica monomateriale completamente riciclabile (Di martedì 21 luglio 2020) La prima pouch interamente in Polipropilene Un Packaging in plastica monomateriale completamente riciclabile che si aggiunge ad un risparmio fino all’84% di plastica rispetto a un flacone di pari formato. Sono i nuovi ecoformati Pouch di Winni’s, linea ecologica leader di mercato di Madel S.p.a, che compie un ulteriore passo nel rispetto dell’ambiente. Il nuovo pack è già disponibile per i formati da 1 litro e verrà introdotto entro la fine del 2020 anche nei formati da 1,5l e da 500ml. Il dipartimento di Ricerca&Sviluppo di Winni’s ha creato per primo una nuova pouch interamente in Polipropilene (PP) capace di garantire gli stessi standard qualitativi e la robustezza della versione precedente. Sia la ... Leggi su newsagent

Sostenibile : Packaging sempre più eco-friendly per Winni’s: nuovi ecoformati in plastica riciclabile - AlmaverdeB : IL PACKAGING DELL’ORTOFRUTTA ALMAVERDE BIO DIVENTA SEMPRE PIÙ ECOSOSTENIBILE E FACILE DA DIFFERENZIARE CON IL NUOVO… - yngiIy : indovinate chi comprerà ugualmente il memories perché sti cavoli del packaging ci sono sempre contenuti che vale la pena vedere per bene - foodaffairs_it : Il packaging dell'ortofrutta Almaverde Bio sempre più riciclabile e facile da differenziare - comfortaeble : questo memories praticamente si distingue da quello dell’anno scorso per il colore, sinceramente mi aspettavo un po… -

Ultime Notizie dalla rete : Packaging sempre Packaging sempre più sostenibile, per un e-commerce green ed intelligente Storie di Eccellenza Surgelati FRoSTA, buoni e a impatto zero: quando mangiare pesce diventa una scelta 100% naturale

Mangiare pesce più spesso di quanto siamo abituati? Magari! Se portarlo a tavola almeno un paio di volte a settimana significa avere un occhio di riguardo per la nostra salute, acquistarlo così di fre ...

Continua l’impegno di Fileni per la sostenibilità e l’economia circolare

sempre più scarse e sotto pressione”, dichiara Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont. “In un’ottica di bioeconomia circolare, l’impiego di packaging compostabile è un elemento chiave per ...

Mangiare pesce più spesso di quanto siamo abituati? Magari! Se portarlo a tavola almeno un paio di volte a settimana significa avere un occhio di riguardo per la nostra salute, acquistarlo così di fre ...sempre più scarse e sotto pressione”, dichiara Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont. “In un’ottica di bioeconomia circolare, l’impiego di packaging compostabile è un elemento chiave per ...