Operazione al naso per Giulia De Lellis che racconta del suo problema di salute (Foto) (Di martedì 21 luglio 2020) Perché Giulia De Lellis deve fare un’Operazione al naso? La bella influencer ha confidato i suoi problemi ai follower che la seguono di continuo su Instagram spiegando che ieri è stata in ansia per tutta la giornata. La De Lellis aveva una visita medica importante, un controllo che attendeva per il problemi alla gola di cui aveva già parlato. Dopo il controllo è serena e con una storia su Instagram si mostra scusandosi per i capelli in disordine ma anche perché è un po’ stordita. Le hanno infilato un tubicino nel naso che l’ha infastidita molto, sembra sia doloroso. Tutto è servito però per giungere alla diagnosi, che in realtà non rivela. Appena tornerà a Milano Giulia De ... Leggi su ultimenotizieflash

