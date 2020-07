Non lasciate che l’Odio vi tappi la bocca – solidarietà a Irene Facheris (Di martedì 21 luglio 2020) Una delle opposizioni che ci capitano spesso da quando abbiamo deciso di stabilire una politica contraria all’Odio Social su Facebook è l’accusa di avere velleità censorie. Abbiamo aderito in toto al Manifesto della comunicazione non ostile, abbiamo seguito con attenzione iniziative come Odiare ti Costa. Abbiamo, sostanzialmente, deciso che per chi posta contenuti di odio sui nostri lidi non esiste un posto. Eravamo stanchi di vedere frustrati latrare il loro odio rabbioso verso ogni immagine vagamente umana. E dopo un ammonimento iniziale a non ripetere tali azioni, siamo stati costretti a fare a meno della presenza di taluni individui sulla nostra pagina. Cosa abbiamo ottenuto? Messaggi in posta riassumibili con Mi ha detto mio cuggino che vi fu il fraintendimento! Lui segue molto quella pagina, e siccome che una volta gli sono saltati i nervi e ha minacciato ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Non lasciate Zingaretti al M5s: "Non lasciate il Pd solo contro le destre" TGCOM Dopo 165 anni le suore dorotee lasciano Camposampiero

Commozione e riconoscenza nel saluto alle ultime 4 sorelle rimaste in città, che si sono arrese all’età: «Verso di loro non ci sdebiteremo mai» CAMPOSAMPIERO Un saluto commosso ma ...

