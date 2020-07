NEBULOSA FARFALLA vista con il telescopio: lo zoom video è spettacolare (Di martedì 21 luglio 2020) Due splendide nebulose, immortalate dal telescopio Hubble, sono state descritte in uno studio pubblicato sulla rivista Galaxies. Una NEBULOSA non è altro che un agglomerato interstellare di polvere, idrogeno e plasma. La maggior parte delle nebulose è diffusa, senza confini ben definiti. Le due nebulose, osservate dal telescopio, si chiamano NGC 6302, detta anche NEBULOSA FARFALLA, e NGC 7027. La prima si trova nella nostra galassia a 3.800 anni luce dal Sole, nella costellazione dello Scorpione, comunemente nota come NEBULOSA FARFALLA, dalla particolare struttura bipolare con due lobi primari. Le ali della FARFALLA sono formate da gas incandescente e polveri espulsi dalle stelle al centro della ... Leggi su meteogiornale

Due splendide nebulose, immortalate dal telescopio Hubble, sono state descritte in uno studio pubblicato sulla rivista Galaxies. Una nebulosa non è altro che un agglomerato interstellare di polvere, i ...

soprannominata "nebulosa farfalla" per il suo aspetto simile all’insetto e NGC 7027 che ricorda invece un insetto gioiello, con la sua parte esterna quasi metallica e brillantemente colorata.

