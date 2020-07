MotoGP, operazione ok per Marc Marquez: obiettivo rientro a Brno (Di martedì 21 luglio 2020) Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico, eseguito dal dottor Xavier Mir, a cui è stato sottoposto Marc Marquez. Al campione del mondo della MotoGP, infortunatosi durante la gara inaugurale di Jerez, è stata inserita una placca che ha ridotto le tre fratture subite all’omero del braccio destro. Ora l’obiettivo per lo spagnolo è quello di rientrare in pista al più presto: dopo l’obbligatorio forfait per la seconda gara di Jerez in programma questa domenica, Marquez punta a tornare nel Mondiale direttamente dalla terza tappa, il Gran Premio della Repubblica Ceca in programma il 9 agosto. Leggi su sportface

