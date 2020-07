Milan, guai contro l’Atalanta: out Hernandez, dubbio Romagnoli (Di martedì 21 luglio 2020) Brutte notizie per il Milan: Alessio Romagnoli e Theo Hernandez salteranno la prossima sfida contro l’Atalanta Il Milan non avrà a disposizione Alessio Romagnoli e Theo Hernandez per la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, di scena a San Siro venerdì 24 luglio alle ore 21,45. Il difensore è uscito anzitempo dal campo per uno stiramento, mentre il terzino rossonero ha rimediato un cartellino fatale contro il Sassuolo: il suo nome figurava nella lista dei diffidati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

______esticaZZi : Ancora guai per Luca Lucci: la polizia confisca i beni del capo ultras del Milan. • con tutta la fatica che avrà fa… - infoitsport : Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli agguanta il Milan. Lecce nei guai, la SPAL è in B - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli agguanta il Milan. Lecce nei guai, la SPAL è in B: Questa la classific… - AleSalvi12 : RT @ComunqueMilan: Pagelle Senza Voti di #MilanBologna dedicate all'attuale primatista tra le circa quattrocento nazioni che odiano l'Itali… - NiccoColo : RT @ComunqueMilan: Pagelle Senza Voti di #MilanBologna dedicate all'attuale primatista tra le circa quattrocento nazioni che odiano l'Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan guai Ancora guai per Luca Lucci: la polizia confisca i beni del capo ultras del Milan MilanoToday Milan, guai contro l’Atalanta: out Hernandez, dubbio Romagnoli

Il Milan non avrà a disposizione Alessio Romagnoli e Theo Hernandez per la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, di scena a San Siro venerdì 24 luglio alle ore 21,45. Il difensore è uscito ...

Doppio guaio Milan contro il Sassuolo: infortuni per Conti e Romagnoli

Andrea Conti, già vittima di una doppia rottura del crociato, ha accusato un problema al ginocchio. Infortunio muscolare per capitan Romagnoli. Doppio cambio obbligato per Pioli durante il primo tempo ...

Il Milan non avrà a disposizione Alessio Romagnoli e Theo Hernandez per la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta, di scena a San Siro venerdì 24 luglio alle ore 21,45. Il difensore è uscito ...Andrea Conti, già vittima di una doppia rottura del crociato, ha accusato un problema al ginocchio. Infortunio muscolare per capitan Romagnoli. Doppio cambio obbligato per Pioli durante il primo tempo ...