Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 22 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile: sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio. In serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni. Temperature comprese tra +20°C e +34°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 22 luglio Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente su tutto il Lazio nelle ore diurne; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulla costa e sulle zone interne. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 22 luglio Al Nord: Al mattino molte nubi sui settori alpini con locali temporali lungo i rilievi a confine ...

