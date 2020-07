Massara: “Priorità al rinnovo di Donnarumma. Il mercato può aspettare” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del Milan Massara ha presentato la sfida di questa sera contro il Sassuolo toccando più punti come Ibrahimovic e Donnarumma. Queste le parole del dirigente rossonero: “Dobbiamo celebrare il traguardo di Donnarumma che è prodigioso, arrivato a 21 anni e noi manterremo la promessa. Un giocatore sul quale dobbiamo costruire il presente e il futuro della storia del Milan. Ibrahimovic? Adesso è concentrato e determinato per fare la differenza anche questa sera. I recuperi ora diventano cruciali, Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra come ha già fatto prima. Siamo completamente operativi, in questo periodo le partite assorbono le energie della società. Per ora il mercato può attendere, bisognava solo ... Leggi su alfredopedulla

junews24com : Massara: «Costruiremo il futuro su Donnarumma. Il rinnovo è una priorità» - -

Ultime Notizie dalla rete : Massara “Priorità Comunicati politici e associazioni UsCatanzaro.net