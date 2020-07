Luca a 10 mesi in casa famiglia: “Ctu usa condizionali e non fa test” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – “Il 29 aprile ho dovuto consegnare io mio figlio, di appena 10 mesi, alla dottoressa della Questura, venuta a casa, con altri due agenti in uniforme. Lei ci ha spiegato tutto, con umanità, e ci ha avvisati che se non avessi dato io il bambino, dopo di lei sarebbero venuti i Carabinieri e di nuovo la Polizia e avrebbero usato maniere non così democratiche. Non volevo che fosse tutto ancor più doloroso per il bambino e per mia moglie. Poi dopo che lo hanno portato via, mia moglie S. ha smesso di parlare, è andata a letto e da allora chiede continuamente quando tornerà a casa”. E’ la cronaca del giorno più lungo nella casa di questa famiglia di Roma, dove vivono P. e sua moglie S., con la mamma di lui, la nonna del piccolo Luca (nome di fantasia).E’ proprio P. a raccontare all’agenzia Dire cosa è accaduto al loro unico figlio che ora “si trova in una struttura per bambini a via del Casaletto, dove possiamo vederlo per un’ora a settimana. Durante il Covid ci era consentita soltanto una videochiamata a settimana. Lo abbiamo visto giocare con una conchiglia, come faceva a casa con la mamma facendo finta che fosse un telefono. Era disorientato”. Leggi su dire

Complimenti all’organizzazione. Banale, banalissimo, ma vero. Bisogna infatti dire che Dorna guidata dalla professionalità e dalla passione di Carmelo Ezpeleta (è uno di quei manager con una lunga car ...

Cristina Marino si è ripresa alla grande dopo il parto. La compagna di Luca Argentero ha dato alla luce una bellissima bambina solo 2 mesi fa (20 maggio) e già sfoggia un fisico invidiabile. Negli ult ...

