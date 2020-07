L’abito da sposa di Sarah Balivo, Pinella Passaro svela che è un vestito “due in uno” (Foto) (Di martedì 21 luglio 2020) Tra tanti abiti da sposa meravigliosi Sarah Balivo per il suo matrimonio ha scelto un vestito semplice ma Pinella Passaro nel fare gli auguri agli sposi ha svelato tutto. Una Foto dopo l’altra la stilista ha rivelato che l’abito da sposa della sorella di Caterina Balivo in realtà era un abito “due in uno”. Molte donne hanno apprezzato la semplicità e l’eleganza del vestito da sposa di Sarah Balivo, altre hanno criticato lo stile “da prima comunione”. Non si può piacere tutti e questa in parte è una fortuna. La conduttrice ha invece apprezzato molto lo stile scelto dalla sorella per il ... Leggi su ultimenotizieflash

GenteVipNews : L’abito da sposa di Beatrice di York: tutti i dettagli sul vestito - ElisaGuccione : L' omaggio di Beatrice alla regina: l'abito da sposa è uscito dal guardaroba della nonna - acerprice : non capisco chi ha deciso che lo sposo non può vedere l’abito della sposa prima del matrimonio - WoMoms : Niente stilisti di grido per l’abito da sposa indossato da Beatrice di York, ma un suo storico vestito degli anni 6… - pandacattivo : Non ho commentato l’abito da sposa di Beatrice. Ora lo faccio. Allora. Mi piace il gesto di riutilizzare un abito d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abito sposa Il principe Andrea «epurato» dalle foto di nozze della figlia Beatrice Corriere della Sera