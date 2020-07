Iovino: “Osimhen? Per qualche ragione il Lille voleva venderlo solo al Napoli” (Di martedì 21 luglio 2020) “Osimhen è stato scoperto da Jean Gerard Benoit Czajka che si occupa dei giocatori della Nigeria. L’ha seguito molto bene e per tanto tempo, l’ha portato al Wolfsburg dove ha fatto buone cose, senza segnare tanti gol, dopodiché è stato portato al Brugge ma è stato bocciato. Al Charleroi è esploso in un solo anno. La mia agenzia l’ha sempre trattato molto bene, sono amareggiato per quel che poi è successo”. Queste le parole di Franco Iovino, membro della Star Factroy, l’agenzia di procura che curava gli interessi di Victor Osimhen, che è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuove in merito al calciatore nigeriano. “La questione D’Avila? Non si è ben capito cosa sia accaduto, forse un colpo storto di ... Leggi su sportface

