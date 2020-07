Incidente sulla Montagna Pistoiese: morti due fiorentini. Salvo il nipote 11enne (Di martedì 21 luglio 2020) Spaventosa tragedia, poco prima di mezzogiorno, questa mattina nel centro abitato di Pracchia, sulla Montagna Pistoiese, dove si è verificato un Incidente mortale. Hanno perso la vita due persone, un ... Leggi su lanazione

