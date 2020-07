Il rapper Logic si unisce a Twitch firmando un accordo multimilionario (Di martedì 21 luglio 2020) Il rapper americano Logic, noto per brani come Homicide e 1-800-273-8255, ha recentemente annunciato un accordo multimilionario con Twitch.La notizia arriva da una recente intervista condotta da The Verge. Secondo il report, Logic è in streaming su Twitch da circa il 2015 e ha dichiarato: "Sono abbastanza fortunato da avere milioni di fan e follower. Porterò nuovi occhi al loro servizio, porteranno nuovi soldi sul mio conto bancario e ... sto solo scherzando".Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Logic si unisce a #Twitch: accordo multimilionario tra il rapper e la piattaforma streaming. - GamesVillageITA : #Twitch ha concluso un accordo musicale con Logic, a quanto pare per Twitch è il primo contratto con un musicista. -

Ultime Notizie dalla rete : rapper Logic Il rapper Logic firma un accordo esclusivo con Twitch Everyeye Tech Il rapper Logic si unisce a Twitch firmando un accordo multimilionario

Il rapper americano Logic, noto per brani come Homicide e 1-800-273-8255, ha recentemente annunciato un accordo multimilionario con Twitch. La notizia arriva da una recente intervista condotta da The ...

Il rapper Logic firma un accordo esclusivo con Twitch

Ultimamente stiamo assistendo a una sorta di "battaglia" tra piattaforme di streaming per accaparrarsi le maggiori figure di spicco di questo mondo. Spesso abbiamo visto noti gamer stringere accordi d ...

Il rapper americano Logic, noto per brani come Homicide e 1-800-273-8255, ha recentemente annunciato un accordo multimilionario con Twitch. La notizia arriva da una recente intervista condotta da The ...Ultimamente stiamo assistendo a una sorta di "battaglia" tra piattaforme di streaming per accaparrarsi le maggiori figure di spicco di questo mondo. Spesso abbiamo visto noti gamer stringere accordi d ...