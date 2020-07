IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2020 (Di martedì 21 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di mercoledì 22 luglio 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 22 luglio 2020Clelia fa la conoscenza di Ennio, un amico di Vittorio che subito manifesta interesse per la capocommessa. Salvatore va in Germania, intanto Agnese chiede scusa ad Armando per il suo comportamento. Marta e Riccardo riescono a convincere Adelaide ad essere la presidente di giuria del concorso di San Valentino, di cui fa parte anche Federico Cattaneo. Adelaide fa ai Cattaneo i complimenti per il livello di istruzione di Federico, ma ciò paradossalmente aumenta i sensi di colpa di Silvia (che ancora non ha rivelato il segreto sul ragazzo). Il ... Leggi su tvsoap

