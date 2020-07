Il decreto Semplificazioni frena i Comuni no-5g (Di martedì 21 luglio 2020) (Foto: Artur Widak/NurPhoto/Getty Images)La mappa dei Comuni italiani compilata da Wired ha mostrato che sono 431 le amministrazioni locali che hanno deciso, attraverso ordinanze dei sindaci e delibere di giunta e consiglio comunale, di bloccare l’installazione delle reti 5G. Una presa di posizione trasversale, da Nord a Sud, che coinvolge 4,5 milioni di cittadini, cioè 1 italiano ogni 13. Con una norma contenuta nell’ultimo decreto legge varato dal governo, il cosiddetto decreto Semplificazioni, per i sindaci non sarà più possibile opporsi alle antenne di quinta generazione. Nel quarto titolo dedicato alle “Semplificazioni in materia di attività d’impresa, ambiente e green economy” l’ultimo comma del primo articolo ... Leggi su wired

È sempre difficile accedere ai servizi Inps, per quanto ormai tutti abbiamo confidenza con le procedure online, ma le pratiche delicate che si svolgono presso questo ente richiedono misure di cautela ...

Novità rilevanti per imprese e professionisti contenute nel nuovo decreto semplificazione. Entro il primo ottobre 2020, tali soggetti, pena l'irrogazione di pesanti sanzioni, saranno obbligati a dare ...

