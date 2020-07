I convocati di Iachini per l’Inter: resta a casa Dragowski (Di martedì 21 luglio 2020) In vista della gara di domani a san Siro, contro l’Inter, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati. Ecco di seguito l’elenco definitivo: Portieri: Brancolini, Chiorra, Terracciano.Difensori: Caceres, Ceccherini, Dalbert, Igor, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Agudelo, Badelj, Castrovilli, Duncan, Ghezzal, Pulgar.Attaccanti: Cutrone, Chiesa, Kouame, Ribery, Sottil, Vlahovic. Foto: Iachini Twitter uff Fiorentina L'articolo I convocati di Iachini per l’Inter: resta a casa Dragowski proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

