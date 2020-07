Henry Cavill, chi è l’uomo che assembla da solo un pc da gamer diventato icona sexy dei nerd (Di martedì 21 luglio 2020) Ora anche i nerd hanno la loro icona sexy. Sorriso irresistibile, muscoli al punto giusto, fascino dell’uomo che non deve chiedere mai: sono tutti impazziti per Henry Cavill. Merito (anche) del video in cui si mostra mentre, pezzo dopo pezzo, assembla da zero un nuovo computer. Non un pc normale, però, bensì il suo “spaziale” computer da gaming. Non è certo un mistero la passione dell’attore di “Superman” per i videogiochi. Conclamato fan della saga Warhammer (a tal punto da dipingere le statuine e le miniature del gioco), Henry Cavill è un nerd fatto e finito. Durante la quarantena quella dei videogiochi è stato un passatempo non da poco. Così, sulle note ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo l'apertura del canale YouTube di Brie Larson, ecco che anche Henry Cavill (Alias Superman), ha dato sfogo al suo lato più nerd pubblicando sul proprio profilo Instagram l'assemblaggio del suo com ...

