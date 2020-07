Edizione: nuovo Cda, a breve l'ad per rivedere strategie (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 21 LUG - L'assemblea di Edizione ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Società, confermando Gianni Mion alla carica di presidente e i cugini Alessandro Benetton, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Edizione nuovo Festival della Fotografia Etica 2020: "Sguardi sul nuovo mondo" - 11a edizione Arte.go Pekin Express sbarca su Sky: ecco tutte le novità

Sarà Sky a trasmettere la prossima edizione di Pekin Express, il programma tv di coppie famose in viaggio, uno dei format più amati degli ultimi anni. Sky Italia e Banijay Italia hanno siglato un acc ...

Tv, da Totti a Muccino e Pekin Express: Sky punta su serie e show

Confermate le nuove stagioni di MasterChef, 4 Ristoranti, Family Food Fight, Antonino Chef Academy, Italia’s Got Talent e X Factor, con Alessandro Cattelan dal 17 settembre nel ruolo centrale di condu ...

