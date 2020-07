"Danilo meglio di Koulibaly", Chiariello torna sulle vecchie dichiarazioni: "Contestualizzate!" (Di martedì 21 luglio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Dovrei citare Rino Gaetano quando cantava: “Non ve reggo più”. Siete cretini, stupidi ed in malafede. Leggi su tuttonapoli

La7tv : #inonda Danilo #Toninell sul governo: 'Quello che siamo riusciti a fare con Autostrade non saremmo riusciti a farlo… - tuttonapoli : 'Danilo meglio di Koulibaly', Chiariello torna sulle vecchie dichiarazioni: 'Contestualizzate!' - VincAie78 : RT @Carloalvino: @ansacalciosport Il meglio di Danilo? Ci sarà sicuramente il calcio di rigore tirato in curva in finale di Coppa Italia...… - danilo_lissoni : Questa è la newsletter quotidiana de @Corriere.Come possiamo essere credibili se celebra la 'furbizia e il talento'… - RobRiva_SOA : @VlnN94 Matuidi terzino sinistro è meglio di Danilo -

Ultime Notizie dalla rete : Danilo meglio Il meglio di Danilo con la maglia della Juventus ANSA Nuova Europa "Danilo meglio di Koulibaly", Chiariello torna sulle vecchie dichiarazioni: "Contestualizzate!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Dovrei citare Rino Gaetano quando cantava: “Non ve reggo più”. Siete cretini, stupidi ed in malafede. N ...

Atalanta-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la frenata di Verona, l'Atalanta vuole ripartire subito contro il Bologna per chiudere definitivamente il discorso Champions League. La squadra di Gasperini non ha ancora mai perso dalla ripresa ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “Dovrei citare Rino Gaetano quando cantava: “Non ve reggo più”. Siete cretini, stupidi ed in malafede. N ...Dopo la frenata di Verona, l'Atalanta vuole ripartire subito contro il Bologna per chiudere definitivamente il discorso Champions League. La squadra di Gasperini non ha ancora mai perso dalla ripresa ...