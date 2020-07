Dalla musica a Twitch: ecco Logic sul Canale Viola (Di martedì 21 luglio 2020) Chi bazzica nel mondo del Rap, conoscerà sicuramente l’interessantissima figura di Sir Robert Bryson Hall II, ma conosciuto ai più come Logic. Giovane rapper che ha sempre dato il meglio di sé, dopo l’uscita del suo ultimo album “No Pressure” ha deciso di lasciare il mondo della musica, sentendosi pienamente soddisfatto di ogni suo lavoro, una vita intera (classe 1992) a fare la musica che ha sempre voluto, senza mai eccedere nè farsi un personaggio, non ha mai avuto bisogno, essendo sempre stato naturale e votato a poter dare il meglio di sé. Ma ora è momento di cambiare, di rinnovarsi di essere persone diverse… con nuovi hobby e si parla di una sua passione. Ovvero i videogames, in particolar modo, quelli legati al magico mondo degli Esports, di cui ... Leggi su esports247

Negramaro : Con onore parteciperò alla sfilata Cruise2021 di @dior con la quale il direttore artistico Maria Grazia Chiuri cele… - NekOfficial : La “macchina” che gira intorno al mondo della musica mi affascina ancora oggi come il primo giorno e per me è un on… - esports247_it : Dalla musica a Twitch: ecco Logic sul Canale Viola - RitaTroe : Si festeggiano con un altro incredibile successo, i 25 anni di una carriera brillante... #LauraPausini, regina al… - MasiWeb : Si chiama “Musica in Giro” il concept reso possibile dalla partnership tra realtà aziendali dell’eccellenza italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla musica Dalla musica all'aperifritto, gran festa al "Summer Village" RavennaToday Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero arrivano i Cookies Trio

E’ lestate del 2007 quando i tre giovani biellesi, fondatori della band, si incontrano per la prima volta ad unfestival di musica manouche: un feeling immediato e una jam session improvvisata fanno sc ...

Spaccio di droga nell’Ennese controllato dalla mafia, scattano 11 misure cautelari

15:28Spaccio di droga nell’Ennese controllato dalla mafia, scattano 11 misure cautelari 15:28I talebani le uccidono i genitori, adolescente si vendica a colpi di AK47 15:17Parco di Maredolce, visita g ...

E’ lestate del 2007 quando i tre giovani biellesi, fondatori della band, si incontrano per la prima volta ad unfestival di musica manouche: un feeling immediato e una jam session improvvisata fanno sc ...15:28Spaccio di droga nell’Ennese controllato dalla mafia, scattano 11 misure cautelari 15:28I talebani le uccidono i genitori, adolescente si vendica a colpi di AK47 15:17Parco di Maredolce, visita g ...