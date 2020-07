CSKA Mosca-FK Tambov (mercoledì, ore 18): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 21 luglio 2020) Ultimo turno di Premier Liga russa,e in attesa di sapere che succederà in zona retrocessione, il CSKA Mosca va a caccia di punti in ottica terzo posto contro il pericolante Tambov. Il derby perso contro la Lokomotiv ha allontanato la squadra di Goncharenko dalla zona champions; fortuna vuole che pure il Krasnodar,terzo a sole due lunghezze di vantaggio, non se … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

