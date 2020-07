Crysis Remastered su Switch in un lungo video gameplay (Di martedì 21 luglio 2020) Ad inizio mese ha cominciato a circolare online il trailer della Crysis Remaster, storico primo capitolo della saga FPS di Crytek, a causa però delle prestazioni altalenanti gli sviluppatori hanno poi corretto il tiro e spostato le versioni Xbox One e PS4.Tuttavia la versione per Nintendo Switch è ancora attesa per questa settimana e nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video gameplay (dedicato alla console Nintendo) di 30 minuti."Terra, 2019. Una squadra di scienziati americani fa una terrificante scoperta su un'isola del Mar Cinese meridionale. Il governo nordcoreano isola l'area, impedendo ogni comunicazione con gli scienziati. Gli Stati Uniti rispondono inviando una squadra di uomini scelti della Delta Force per indagare. Mentre la tensione cresce tra le due nazioni, un'enorme ... Leggi su eurogamer

