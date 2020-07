Cristiano Ronaldo da record (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA - Con la dioppoietta alla Lazio CR7 è salito a quota 30 reti in campionato , capocannoniere assieme a Ciro Immobile,, primo calciatore nella storia a segnare almeno 50 reti in tre campionatI ... Leggi su corrieredellosport

OptaPaolo : 61 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), t… - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - OptaPaolo : 30 - Cristiano #Ronaldo è il 3° giocatore nella storia della #Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di S… - pedrohau71 : RT @OficialSala12: Cafu x Cristiano Ronaldo - mina_paolojuve : @jup1897 @juventusfc @Cristiano Sto ragazzo sembra stia sognando, guardando Ronaldo. -