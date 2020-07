Bologna, Mihajlovic: “Gasperini non si deve permettere di parlare con la mia panchina altrimenti mi inc****” (Di martedì 21 luglio 2020) “Io non mi permetto di parlare con la sua panchina, lui non si deve permettere di parlare con la mia panchina. Sennò io mi inc****. Con quel dito lì…volevo vedere se lo faceva a me, non ce l’avrebbe avuto più il dito” ha affermato Sinisa Mihajlovic in merito alla lite con Gian Piero Gasperini durante il match Atalanta-Bologna. IN AGGIORNAMENTO Leggi su sportface

