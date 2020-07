Bielsa è il Padre Pio del calcio nostalgico. Va al campo a piedi. «Per vivere, gli bastano due stanze» (Di martedì 21 luglio 2020) L’aneddotica di Marcelo Bielsa torna ciclicamente a farsi romanzo. Una carriera appuntata in post-it: l’uomo in tuta, che cammina per 50 minuti a piedi fino al campo d’allenamento. “L’allenatore degli allenatori” che usa 28 moduli è un feticcio di nicchia: tutti i colleghi, da Guardiola in giù ne parlano sempre come di un maestro. Mentre loro vincono, lui perde. Ma l’epica non si affanna a rincorrere concetti così volgari e terreni come “il risultato”. Bielsa è su un altro pianeta: sceglie le squadre arrugginite dalla storia perché lui allena l’identità. Non è nemmeno geograficamente provincia: il suo curriculum è una contorsione girovaga, alla ricerca di nobiltà decaduta, vecchio ... Leggi su ilnapolista

